L’uomo responsabile di oltre il 90% delle chiazze di petrolio nel mondo

Un team di scienziati cinesi e statunitensi ha realizzato la prima mappa globale delle chiazze di petrolio permanenti nell’oceano e ha scoperto che oltre il 90% di queste proviene da fonti umane, una quantità significativamente maggiore di quanto riportato in precedenza. I risultati, pubblicati su Science, forniscono un importante aggiornamento rispetto a precedenti indagini che stimavano che circa la metà dell’inquinamento da petrolio negli oceani provenisse da fonti umane – inclusi deflusso fluviale, navi, oleodotti e piattaforme petrolifere – e metà da fonti naturali, come le infiltrazioni sul fondo del mare.

“La maggior parte di queste chiazze di petrolio sono microscopicamente sottili, ampiamente osservate e diverse dalle grandi fuoriuscite di petrolio,” ha affermato Chuanmin Hu, coautore dello studio e professore presso il College of Marine Science dell’Università della Florida meridionale, dove gestisce un laboratorio di oceanografia ottica. “Sono una fonte di inquinamento cronico e tradizionalmente sono state difficili da rintracciare perché sono di breve durata e si muovono con i venti, le maree e le correnti“.

Per questo studio, il team ha utilizzato l’apprendimento automatico e altre tecniche per esaminare più di mezzo milione di immagini radar satellitari raccolte nel periodo 2014-2019 per stabilire posizione, estensione e probabili fonti di inquinamento permanente da petrolio. “Le immagini satellitari offrono un modo efficiente per monitorare l’inquinamento da petrolio negli oceani,” ha affermato Hu, “soprattutto in aree difficili da raggiungere per gli esseri umani“.

“La cosa interessante di questi risultati è la frequenza con cui abbiamo rilevato queste chiazze di petrolio galleggianti: da piccoli rilasci, da navi, da fonti naturali, da oleodotti e poi anche da aree in cui l’industria o le popolazioni producono deflusso che contiene petrolio galleggiante,” ha dichiarato Ian MacDonald, coautore e professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Oceano e dell’Atmosfera della Florida State University.

Anche una minuscola quantità di petrolio può avere un grande impatto sul plancton che costituisce la base del sistema alimentare oceanico. I pesci larvali sono particolarmente vulnerabili. Altri animali marini, come balene e tartarughe marine, vengono danneggiati quando entrano in contatto con l’olio mentre emergono per respirare.

I ricercatori hanno scoperto che la maggior parte delle chiazze di petrolio si sono registrare vicino alla costa. Circa la metà si trovava entro 25 miglia dalla costa e il 90% entro 100 miglia. I ricercatori hanno trovato relativamente meno chiazze di petrolio vicino alle piattaforme petrolifere nel Golfo del Messico rispetto ad altre parti del mondo, suggerendo che la regolamentazione, l’applicazione e la conformità degli operatori delle piattaforme petrolifere nelle acque statunitensi sono in grado di ridurre le perdite.

La produzione petrolifera offshore rappresentava meno del 2% dell’oleificazione permanente, ma è stato riscontrato che 21 fasce distinte ad alta densità di chiazze di petrolio coincidevano con le rotte marittime.

“Un quadro globale può aiutare a focalizzare la regolamentazione e l’osservanza delle norme per ridurre l’inquinamento da petrolio,” ha affermato Yongxue Liu, autore dello studio e professore presso la School of Geography and Ocean Science dell’Università di Nanchino.