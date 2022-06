In che modo i vaccini vengono adattati per affrontare l’aspetto mutevole del SARS-CoV-2?

MeteoWeb

L’aspetto mutevole del nuovo coronavirus ha sfidato gli scienziati a modificare i vaccini esistenti per affrontare meglio le caratteristiche del SARS-CoV-2. Tuttavia, nonostante si parli molto di vaccini modificati per le varianti, il mondo sta ancora in gran parte utilizzando gli stessi vaccini originali per le prime dosi e per le dosi di richiamo.

Una domanda chiave in questa fase della pandemia Covid è se sia meglio continuare a recuperare il ritardo con il virus e le sue varianti o provare a sviluppare vaccini multivalenti, basati su una miscela di ceppi che potrebbero stimolare il sistema immunitario contro potenziali varianti future. “Non abbiamo ancora un accordo su quali ceppi i produttori dovrebbero inserire nei loro vaccini“, afferma Penny Ward, professore inviato di medicina farmaceutica al King’s College di Londra. “In parte ciò è dovuto al piuttosto rapido emergere di nuovi ceppi di questo virus e al fatto che stiamo imparando a conoscere la malattia che provoca […]“. Con il SARS-CoV-2 l’emergere e la diffusione di nuove varianti, a livello globale e in qualsiasi stagione, sono stati spaventosamente veloci.

“Dovremmo ignorare lo sviluppo di vaccini specifici per le varianti e puntare invece ad un vaccino pan-coronavirus [universale, ndt]?

Un vaccino universale contro il coronavirus sarebbe sicuramente l’ideale“, afferma Paul Bieniasz, virologo della Rockefeller University di New York. Ma è più facile a dirsi che a farsi. Ward sottolinea che non abbiamo ancora un vaccino contro l’influenza “e ci abbiamo lavorato per 80 anni“. In effetti non esiste un tale vaccino contro il panvirus. “Non abbiamo davvero nulla che abbia l’ampiezza di protezione che prevediamo nell’attuale sforzo dei vaccini contro il pan-coronavirus“, afferma Bieniasz.

Quello che abbiamo sono vaccini straordinariamente efficaci contro malattie come il morbillo, dove utilizziamo lo stesso vaccino da molto tempo. Tuttavia per ogni successo ci sono anche grandi fallimenti. L’HIV non ha ancora un vaccino efficace. “La differenza è la diversità genetica dei due virus“, afferma Bieniasz. “Il morbillo non cambia molto, mentre con l’HIV ci sono più varianti in una persona in un dato momento di quante il sistema immunitario di quella persona possa affrontare“. Il timore è che il SARS-CoV-2 sia più vicino alla serie continua di varianti dell’HIV.

Una questione chiave è la breve immunità che sembra esserci dopo l’infezione da SARS-CoV-2. Il fatto che le persone vengano reinfettate con diverse varianti del nuovo coronavirus suggerisce che sarebbe difficile sviluppare un vaccino con una copertura sufficientemente ampia e un’immunità sufficientemente duratura per essere efficace nell’arrestare l’infezione e la trasmissione virale. “Il tipo di ampiezza che potrebbe essere raggiungibile con un vaccino pan-coronavirus forse non sarà così ‘pan’ come molte persone immaginano“, avverte Bieniasz. I vaccini contro il pan-sarbecovirus potrebbero essere possibili, dice – il suo laboratorio è uno di quelli che ci stanno lavorando – ma i coronavirus in generale, siano essi SARS, MERS o altri, sono così diversi che catturarli tutti sotto un’unica rete è una sfida.

Tuttavia, il direttore scientifico dell’OMS, Soumya Swaminathan, trova “scientificamente abbastanza fattibile” che un tale vaccino possa essere sviluppato entro i prossimi due anni. Come ha riferito al BMJ il 4 aprile “[…] siamo in una buona posizione per essere ottimisti riguardo ad un vaccino universale contro il coronavirus”.