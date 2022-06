Nove mila vaccini in 7 mesi: l’incasso per il medico è di 59 mila euro

MeteoWeb

Inoculazioni di vaccino anti Covid da record: da solo (o almeno così di pensava), un medico di famiglia di Tivoli ha somministrato 9.581 dosi in 7 mesi e mezzo. L’incasso previsto è di 59mila euro lordi per “le inoculazioni effettuate nella campagna di vaccinazione dal 16/09/2021 al 30/04/2022“, come scritto dall’Asl Roma 5 nel suo resoconto sui medici di famiglia “partecipanti alle attività dei centri vaccinali“.

Il totale delle dosi somministrate in quel lasso temporale, nell’Asl Roma, è stato di 32.159, e quasi un terzo le avrebbe inoculate Dario Marziale, 65 anni, come racconta Il Tempo. In verità, Marziale, ha spiegato che non è proprio così.

Come precisato da lui stesso, “le vaccinazioni Covid 19 effettuate presso il Centro Vaccinale Scuderie Estensi nel periodo marzo 2020 – aprile 2021 sono state effettuate ad opera di un gruppo di medici di medicina generale. Si puntualizza che:

– Le vaccinazioni sono state effettuate a rotazione tra tutti i medici aderenti al progetto “Scuderie Estensi”,

– In considerazione del numero di persone che hanno richiesto la vaccinazione e stante l’impossibilità di assegnare ad ogni medico vaccinatore le proprie vaccinazioni si è, di comune accordo, deciso di registrare a nome del sottoscritto tutte le vaccinazioni e successivamente suddividere il compenso in base alla quota oraria di effettiva presenza,

– Sempre di comune accordo sono stati effettuati dei turni con un numero variabile di medici vaccinatori a seconda del previsto afflusso di persone,

– La registrazione delle presenze è avvenuta tramite apposito foglio firmato.

Si ribadisce che il sottoscritto, in qualità di referente del Centro Vaccinazione Scuderie Estensi, si è preso carico della registrazione di tutti i vaccini eseguiti, al solo fine di snellire la procedura di registrazione ed evitare conseguentemente lunghe attese ai soggetti vaccinandi. Ovviamente il relativo compenso dovrà essere accreditato a tutti i medici vaccinatori, in rapporto alle ore effettuate presso il centro“. L’accordo regionale prevede un “importo di 6,16 euro per ciascuna vaccinazione“: complessivamente l’Asl ha deliberato una spesa di 198mila euro.