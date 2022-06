Vaiolo delle scimmie, ECDC: 385 nuovi casi in UE, in aumento

MeteoWeb

In aumento i casi di vaiolo delle scimmie in Europa. Nel suo bollettino settimanale, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riporta che dal 31 maggio all’8 giugno sono stati segnalati 385 nuovi casi in 16 Paesi europei, in aumento rispetto ai 202 confermati la settimana precedente. A registrare il numero di casi più alto negli ultimi otto giorni è stato il Portogallo (95), seguito da Germania (92), Spagna (78), Francia (49) e Paesi Bassi (28). In Italia i casi confermati sono 15. Dall’inizio dell’epidemia sono stati confermati 704 casi in UE e 1.177 nel resto del mondo.