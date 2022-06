Vaiolo delle scimmie: Ema avvia revisione sul vaccino Imvanex

MeteoWeb

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha avviato una revisione dei dati per estendere l’uso del vaccino Imvanex, utilizzato contro il Vaiolo, alla protezione degli individui dal Vaiolo delle scimmie. Imvanex è attualmente autorizzato nell’Ue per la prevenzione del Vaiolo negli adulti. Contiene una forma modificata del virus vaccinia chiamato “vaccinia Ankara“, che è correlato al virus del Vaiolo.

Si tratta, secondo i ricercatori, di un potenziale vaccino per il Vaiolo delle scimmie a causa della somiglianza tra il virus del Vaiolo delle scimmie e il virus del Vaiolo. La decisione di avviare la revisione – spiega l’Ema – si basa sui risultati di studi di laboratorio (dati non clinici) secondo i quali il vaccino innesca la produzione di anticorpi che colpiscono il virus del Vaiolo delle scimmie e possono aiutare a proteggere dalla malattia. Le forniture di Imvanex sono attualmente molto limitate nell’UE. Imvanex è commercializzato come Jynneos negli Stati Uniti, dove è autorizzato per la prevenzione sia del Vaiolo delle scimmie che del Vaiolo.