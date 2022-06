Vaiolo delle scimmie, oltre 300 casi in Gb: il più grande focolaio fuori dell’Africa

MeteoWeb

Nel Regno Unito il numero totale di casi di Vaiolo delle scimmie è salito a oltre 300, dopo i 77 che si sono aggiunti di recente. Ad oggi, nel Paese è stato rilevato il più grande focolaio della malattia fuori dall’Africa. Secondo l’allarme lanciato dai funzionari sanitari, chiunque, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, è potenzialmente a rischio di contrarre il Vaiolo se è a contatto con un contagiato, i suoi vestiti o le lenzuola.

Secondo l’Oms due decine di Paesi che non hanno precedentemente identificato casi di Vaiolo delle scimmie hanno riportato 780 casi, con un aumento di oltre il 200% dalla fine di maggio. Di interesse il fatto che al di fuori dell’Africa non è stata al momento registrata nessuna vittima.

Nell’ultimo hanno ci sono stati oltre 1.400 casi di Vaiolo delle scimmie e 63 decessi in quattro paesi in cui la malattia è endemica, ovvero Camerun, Repubblica Centrafricana, Congo e Nigeria, secondo i dati diffusi dai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.