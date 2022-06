Vaiolo delle scimmie, Oms: in Italia 29 casi confermati

MeteoWeb

Salgono a 29 i casi di vaiolo delle scimmie registrati in Italia all’8 giugno, secondo quanto emerge da un documento di aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) pubblicato il 10 giugno.

Con un tweet, Letizia Moratti, vicepresidente e assessore regionale al Welfare della Lombardia, comunica che nella regione “sono stati individuati 16 casi“ di vaiolo delle scimmie. “Il sistema di sorveglianza sta monitorando la situazione che al momento non desta preoccupazione. I laboratori lombardi che hanno isolato e genotipizzato il virus sono attivi per identificare e studiare i casi“, ha concluso Moratti.

I numeri piu’ alti nell’area europea Oms li registra la Gran Bretagna con 321 casi, poi la Spagna con 259 e il Portogallo con 191.

All’8 giugno, 1285 casi confermati in laboratorio e un caso probabile sono stati segnalati da 28 Paesi in quattro regioni dell’Oms in cui il vaiolo delle scimmie non e’ comune o non era stato precedentemente segnalato. Non sono stati segnalati decessi in queste quattro regioni.