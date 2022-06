Vaiolo delle scimmie: al 15 giugno 2103 casi in 42 Paesi, la maggior parte in Europa

MeteoWeb

Il vaiolo delle scimmie e’ stato segnalato all’Oms da 42 Paesi e al 15 giugno il bilancio totale e’ di 2103 casi confermati, incluso un decesso. E’ quanto emerge da un rapporto dell’OMS diffuso oggi. La maggior parte dei casi e’ stata registrata nella regione europea: la Gran Bretagna ne conta 524, seguita da Spagna (313), Germania (263) e Portogallo (241) mentre per l’Italia il bilancio e’ di 68 (dato aggiornata ieri dal Ministero della Salute a 71).

“L’epidemia continua a colpire principalmente gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini che hanno riferito rapporti sessuali recenti con partner nuovi o multipli“, si legge. “L’Oms valuta il rischio a livello globale come moderato considerando che questa e’ la prima volta che molti casi e cluster di vaiolo delle scimmie vengono segnalati contemporaneamente in molti Paesi in aree geografiche dell’Oms ampiamente disparate“, riporta il documento dell’Organizzazione mondiale della Sanita’, nel quale si spiega che la mortalita’ e’ rimasta bassa.