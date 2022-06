Vaiolo scimmie: primo caso in Sicilia, secondo caso a Taranto

MeteoWeb

Il primo caso in Sicilia di vaiolo delle scimmie e’ stato diagnosticato a Palermo, all’ospedale Civico, dall’infettivologo Tullio Prestileo, che dirige l’Unita’ operativa patologie infettive nelle popolazioni vulnerabili. Il paziente, un quarantenne del capoluogo siciliano, ha contratto la malattia a Londra, una decina di giorni fa, a causa di un contatto con un positivo e ha accusati i primi sintomi giovedi’ scorso. Oggi l’esame eseguito al laboratorio di virologia del Policlinico di Palermo dai professori Giovanni Giammanco e Donatella Ferraro ha confermato la diagnosi.

In provincia di Taranto e’ stato identificato un secondo caso confermato di vaiolo delle scimmie, non collegato a quello segnalato l’11 giugno scorso. Il paziente, preso in carico dall’Asl di Taranto, ha collaborato con il Dipartimento di Prevenzione per l’esecuzione di tutti i riscontri necessari ai fini dell’individuazione dei contatti a rischio di esposizione. Si attende invece la conferma di laboratorio per un possibile terzo caso collegato alla stessa attivita’ d’indagine.