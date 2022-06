Vaiolo delle scimmie: paziente ricoverato con sintomi a Padova

MeteoWeb

L’Azienda Ospedale Università Padova rende noto che è stato ricoverato un giovane paziente con sintomatologia compatibile con il vaiolo delle scimmie. Gli esami di approfondimento hanno poi confermato la diagnosi. Il caso è stato segnalato alle strutture preposte, per l’opportuno tracciamento di eventuali altre positività. Per il momento non verranno rilasciate ulteriori comunicazioni, a tutela del paziente, si legge in una nota.