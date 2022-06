Vaiolo delle scimmie, UE: “pronte 110mila dosi di vaccino, consegne a fine giugno”

MeteoWeb

Attualmente sono stati confermati 900 casi di vaiolo delle scimmie all’interno dell’UE e circa 1400 casi in tutto il mondo. In merito il commissario UE alla salute, Stella Kyriakides, ha affermato: “Oggi firmerò un accordo per l’acquisto di 110mila dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie da poter fornire agli Stati membri con la prima consegna a partire dalla fine di giugno,” ha dichiarato al suo arrivo al Consiglio Ue Salute a Lussemburgo. “Questa è la prima volta che utilizziamo i fondi dell’Ue per acquistare vaccini che possiamo poi distribuire agli Stati membri. Ciò mostra come cosa possiamo fare quando lavoriamo insieme e il potere di avere strutture in atto tali da poter rispondere immediatamente alla crisi come quella che abbiamo ora“.

La Commissione europea finalizzerà oggi il contratto per l’acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Le dosi saranno presto a disposizione dei Paesi membri che ne hanno maggiore necessità: “Questo è un chiaro segnale che l’agenzia Hera può rispondere efficacemente alle minacce alla salute,” ha evidenziato Kyriakides.

Oggi i ministri della sanità dei 27 sono riuniti a Lussemburgo per fare il punto sulla pandemia da Covid 19, sulla situazione in Ucraina e le minacce alla salute dei cittadini europei.

Il contratto di fornitura Bavarian Nordic

Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) ha annunciato oggi che l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) ha ordinato 110.000 dosi di vaccino MVA-BN vaiolo/monkeypox, che saranno prodotte a disposizione degli Stati membri dell’UE, della Norvegia e dell’Islanda in risposta all’attuale epidemia di vaiolo delle scimmie.

Istituita dalla Commissione europea nel settembre 2021, l’obiettivo di HERA è rafforzare la capacità dell’Europa di prevenire, rilevare e rispondere rapidamente alle emergenze sanitarie transfrontaliere, garantendo lo sviluppo, la produzione, l’approvvigionamento e l’equa distribuzione delle principali contromisure mediche.

Le consegne dei vaccini a HERA inizieranno immediatamente e saranno completate nei prossimi mesi.