Vaiolo delle scimmie: in Usa identificati 21 casi in 11 Stati

MeteoWeb

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia sanitaria Usa, hanno individuato 21 casi di Vaiolo delle scimmie in 11 Stati americani. Numeri che, secondo gli esperti, sono destinati ad aumentare. Le analisi genetiche hanno rivelato che gran parte dei casi sembra essere strettamente collegata all’epidemia in Europa ma due pazienti hanno una versione del virus che pare essersi evoluta da un caso identificato lo scorso anno in Texas. Dei 17 pazienti per i quali i Cdc hanno informazioni dettagliate, tutti tranne uno sono uomini che hanno avuto rapporti omosessuali: 14 hanno viaggiato in altri Paesi nelle tre settimane prima che si manifestassero i sintomi. Tre pazienti sono immunocompromessi. Le autorità sanitarie hanno identificato un totale di circa 400 contatti di 13 pazienti che ora rischiano di essere contagiati.