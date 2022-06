Vasti incendio in Francia: distrutti mille ettari nei Pirenei orientali

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato ieri nei Pirenei orientali, in Francia: il rogo ha distrutto in poche ore oltre mille ettari di boschi e non è stato ancora domato. Al momento risulta minacciata la vicina città di Salses-le-Château. Circa 320 vigili del fuoco sono stati mobilitati durante la notte tra martedì a mercoledì. Il sindaco di Opoul ha riferito che l’incendio è “probabilmente di origine criminale“.