Turchia, forte temporale a Kahramanmaras: il vento strappa via il tetto di un edificio | VIDEO

Un forte maltempo si è abbattuto su Kahramanmaras, nella Turchia meridionale. Le forti raffiche di vento lineari, nate dal temporale che ha colpito la località, hanno divelto il tetto di un appartamento della città, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo. Il tetto è poi caduto in strada ma fortunatamente non risultano feriti. Il forte vento ha danneggiato anche alcuni alberi nella zona.

A causa del vento, alcuni voli sono stati cancellati a Gaziantep e Kahramanmaras. Anche il trasporto di polvere ha influenzato negativamente il traffico aereo.