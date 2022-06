Viaggi: per MSC Crociere estate da record nel Mediterraneo, 15 navi in 15 porti italiani

MeteoWeb

Sale a 15 il numero di navi della flotta di MSC Crociere schierate nel Mediterraneo, un vero e proprio record che è stato raggiunto per rispondere alla crescente richiesta di prenotazioni che la Compagnia sta registrando in questo periodo. A partire dal prossimo 9 luglio anche MSC Bellissima effettuerà crociere settimanali nel Mediterraneo occidentale fino alla fine della stagione estiva, con tappe a Genova, Livorno, Napoli, Valencia e Barcellona.

Questo consentirà ai viaggiatori delle navi MSC di poter usufruire di un’offerta completa, che comprende tappe in Francia, Spagna, Tunisia, Malta, Portogallo, Grecia, Montenegro, Croazia, Turchia, Israele, Cipro, Marocco. Oltre chiaramente tutte le più belle località del Belpaese, dato che le navi toccheranno ben 15 porti italiani.

“La voglia di viaggiare è finalmente tornata e tante persone si stanno affrettando a pianificare le proprie vacanze estive. Siamo quindi estremamente contenti di vedere che i nostri investimenti fatti in questi mesi per arricchire ulteriormente l’esperienza a bordo delle navi vengano ripagati con la fiducia delle persone che si affidano a MSC Crociere per trascorrere le proprie vacanze. A bordo delle nostre navi abbiamo sia gli irriducibili delle crociere, sia chi si affaccia per la prima volta a questo tipo di esperienza, incentivato dalla grande offerta di itinerari in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e che adesso va ulteriormente ad arricchirsi grazie al posizionamento nel Mediterraneo anche di MSC Bellissima” ha affermato Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Cruises.

“Grazie a questo schieramento di 15 navi nel solo Mediterraneo, MSC Crociere offre il più alto numero di porti di imbarco nel Mare Nostrum, dando in questo modo la possibilità a tutti di poter iniziare e terminare la crociera dal porto più vicino a casa. Abbiamo infatti notato che la raggiungibilità delle navi è una variabile estremamente apprezzata anche dai nostri ospiti che scelgono un’esperienza MSC Crociere con fiducia per il valore e la tranquillità che l’esperienza a bordo e a terra può offrire a loro e alle loro famiglie” ha aggiunto Onorato.