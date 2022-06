Violenti temporali in Piemonte: grandine e fulmini a Torino e in Val Susa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta si sta abbattendo sul Piemonte, colpendo in particolare il torinese a la Val Susa. Ad Avigliana, nel torinese, la grandine ha ricoperto strade e giardini come una bianca coltre di neve. Ad Alpignano, Venaria, Caselette i chicchi, enormi, hanno causato diversi danni, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto. Fenomeni temporaleschi particolarmente violenti si stanno verificano anche sulla Bassa Val Susa, spostandosi velocemente verso Est. Grandine e possibile nubifragi sono previsti anche per le prossime ore.

A Mompantero, nel torinese, sono caduti 20mm di pioggia in poco tempo, 13mm a Traversella e 10mm a Bardonecchia.

A Leinì e Volpiano si segnalano danni a automobili distrutte a causa della violenza dei grossi chicchi di grandine.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: