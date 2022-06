Il CEO di Volkswagen: “stabilimenti automobilistici a rischio a causa dell’interruzione della fornitura di energia”

MeteoWeb

Herbert Diess, CEO del gruppo Volkswagen, ha avvertito che l’allontanamento dall’energia russa non sta avvenendo abbastanza velocemente da proteggere la casa automobilistica tedesca da un arresto improvviso delle forniture di gas naturale. La Volkswagen manterrà la capacità di far funzionare le sue centrali elettriche a carbone anziché a gas a causa della dipendenza della Germania dalle importazioni russe, ha affermato Diess in un’intervista per il Qatar Economic Forum di Doha.

Sebbene siano stati compiuti progressi nell’approvvigionamento di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e da altre nazioni, la costruzione delle infrastrutture necessarie richiederà tempo. “Probabilmente non sta andando abbastanza veloce” per affrontare una grave interruzione, ha detto Diess ad Anna Edwards di Bloomberg Television. “A lungo termine, sono sicuro che diventeremo indipendenti dal gas russo”.

Diess ha guidato importanti cambiamenti in Volkswagen per rendere il produttore più agile e sfidare Tesla come produttore leader di veicoli elettrici. L’azienda ha introdotto nuovi modelli alimentati a batteria, sta portando avanti un piano per aggiungere una fabbrica di veicoli elettrici vicino alla sede centrale di Wolfsburg e sta costruendo una catena di fornitura di batterie completa.

Mentre la guerra in Ucraina, l’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione pesano tutti sulla propensione al rischio degli investitori, Diess ha affermato di non vedere ancora la distruzione della domanda nel settore automobilistico. Volkswagen ha ordini di veicoli elettrici in programma per “circa un anno” ed è ottimista sul fatto che raggiungerà i suoi obiettivi per il 2022. “Al momento non vediamo cali nella domanda dei clienti, ma ciò potrebbe cambiare”, ha aggiunto Diess.