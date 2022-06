Una zebra a spasso per le strade della Calabria: il VIDEO virale

MeteoWeb

Una zebra in giro per le strade. No, non quelle dell’Africa ma quelle della Calabria. Cittadini e automobilisti avranno creduto di avere le allucinazioni quando hanno visto l’animale per le strade di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, e in altre zone della Piana di Gioia Tauro. Le immagini sono subito diventate virali sui social e il paragone con la nota serie cinematografica Jumanji, dove la città si trasforma in una giungla, è stato spontaneo.

Non si sa di preciso perché l’animale sia stato trovato a vagare per le strade ma la spiegazione più probabile è che sia scappato da uno dei circhi che in questi giorni stanno seguendo il tour in Calabria. Nel video seguente, le immagini della zebra avvistata nelle strade di Polistena.