Meteo, +39°C a Bolzano: è il giorno più caldo dell'anno in Alto Adige

Bolzano registra oggi la giornata più calda dell'anno, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i +39°C. E' il valore più alto registrato nel 2022 in Alto Adige. Resta imbattuto il record di luglio per la provincia più settentrionale d'Italia, che è di +39,5°C, registrato il 19 luglio 2007 a Merano, come ricorda il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.