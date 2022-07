Le meteore di agosto e le iniziative degli astrofili spezzini

"Quest’anno in agosto saranno favorevoli per osservare meteore grosso modo le notti della prima e dell'ultima parte del mese, poiché prive o quasi del disturbo lunare. Sarà un anno sfavorevole per vedere le Perseidi, dato che sarà Luna Piena proprio il 13 agosto, quando è attesa la maggiore frequenza": lo afferma in una nota l'Associazione Astrofili Spezzini, che rimanda al "cielo del mese" dell'Unione Astrofili Italiani. "Agosto è ad ogni modo un mese ricco anche di altri sciami, per lo più concentrati lungo l’eclittica tra le costellazioni dell’Aquila e dell’Aquario," proseguono gli astrofili spezzini. "Queste correnti non mostrano gran quantità di stelle cadenti, né massimi particolarmente accentuati, essendo formate da piccoli corpuscoli che impattano con l’atmosfera con bassa velocità e che si sono dispersi ormai quasi completamente. Non di rado, per lo più dalle stesse regioni eclitticali, possono però capitare spettacolari bolidi, dovuti a meteoroidi più consistenti e compatti. A fine luglio e all'inizio di agosto diventano più numerose le alfa Capricornidi (max 1/2 agosto) che sembrano irradiarsi da un’area a pochi gradi a nord est della stella omonima. Visibili per tutta la notte, quest'anno offrono un'ottima opportunità per le applicazioni video fotografiche, visto che queste meteore sono all'apparenza lente e per lo più brillanti, con una caratteristica esplosione finale".