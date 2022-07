Per domani è previsto a Palermo il livello 2 (colore arancione) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 36 C. Lo dice la protezione civile regionale. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è "alta" la pericolosità prevista, con livello di "allerta" (colore rosso).