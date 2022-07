Allerta Caldo: oggi bollino rosso in 9 città, domani in 14 e venerdì in 16

Nove città italiane sono contrassegnate oggi da bollino rosso, secondo il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: il livello di allerta 3, valore massimo, interessa Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti e Roma. Domani si aggiungeranno Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo, per un totale di 14 città che venerdì saliranno a 16, con Trieste e Verona. Bollino arancione oggi a Campobasso, Frosinone, Milano, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Napoli è l'unica città in verde, oggi, domani e venerdì.

Click qui per tutti i dettagli sulle singole città oggetto di monitoraggio .