Caldo: allerta gialla in quasi tutta l'Emilia-Romagna

“La permanenza dell’anticiclone di origine africana sta determinando anche sull’Emilia-Romagna un ulteriore aumento delle temperature. Nella giornata di venerdì 22, si prevede che nelle aree dell’entroterra – pianura e fascia pedecollinare - la colonnina di mercurio possa raggiungere e forse superare i +38°C, mentre sulla Costa si fermerà a +32-33°C. Ventilazione pressoché assente o debole da Sud/Ovest”. Lo riporta il bollettino della Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna, in cui viene dichiarata l’allerta gialla per temperature estreme per la giornata di venerdì 22 luglio.