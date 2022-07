Caldo: prosegue l’allerta arancione in Emilia Romagna

“Allerta arancione per temperature estreme per le zone di pianura e di collina da Piacenza a Bologna, fino a Ferrara e Ravenna. Allerta gialla per temperature estreme per l’Alta collina romagnola, la Bassa collina e pianura romagnola, la Bassa collina piacentino-parmense. Nelle successive 48 ore, la tendenza è alla stazionarietà dei fenomeni”, conclude il bollettino.