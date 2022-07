Allerta Caldo in Emilia-Romagna: prosegue il codice arancione per "temperature estreme"

Domani "è previsto un lieve calo nelle punte massime di temperatura, tuttavia persistono temperature diffusamente attorno a 37 gradi su zone di bassa collina e pianura, ad eccezione della costa. Sulle zone di pianura centro-occidentali le temperature raggiungeranno i 38 gradi": per questo motivo prosegue l'allerta di Protezione Civile regionale dell'Emilia-Romagna e Arpae per "temperature estreme" nella zona centrale della regione fino alla bassa collina e alla pianura piacentina e parmense. "Si segnala inoltre la possibilità di brevi temporali sparsi in transito a ridosso del Po nelle prime ore di domenica e lungo il crinale appenninico durante il pomeriggio, con possibili effetti e danni associati".