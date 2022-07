MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso oggi un nuovo bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di domani, giovedì 7 luglio. Allerta rossa per rischio incendi in 3 province: Agrigento, Caltanissetta, Enna.

Allerta rossa per caldo per le città di Palermo, Catania e Messina. Il caldo concederà una tregua venerdì 8 luglio, tanto che il livello di allerta nelle tre città scenderà a giallo.