Allerta Caldo in Liguria: temperature in ulteriore aumento, elevato disagio fisiologico

Il Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal ha emesso un avviso meteorologico per disagio fisiologico da caldo per le giornate di oggi, lunedì 18 luglio, e domani, martedì 19 luglio. Maggiormente interessati saranno i versanti marittimi della Liguria (zone A, B, C) Prosegue, infatti, la fase molto calda che interessa anche la Liguria e che vede non solo la presenza di un solido anticiclone subtropicale ma anche dell’effetto favonico provocato dai venti settentrionali. Questo mix di fattori provoca temperature molto alte non solo di giorno ma anche di notte, a fronte di tassi d’umidità medio-bassi, spiega Arpal.