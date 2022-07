Allerta Caldo Liguria: anche oggi avviso per disagio fisiologico per i versanti marittimi

Arpal ha confermato per oggi l'avviso meteorologico per disagio fisiologico da caldo per i versanti marittimi della Liguria (zone A,B,C).

Continua a far caldo sulla regione, con caratteristiche più afose, ovvero temperature in leggero calo ma umidità in aumento. Uno scenario confermato per la giornata di oggi, venerdì 22 e che domani, sabato 23, vedrà un temporaneo cambio di scenario grazie a una perturbazione che lambirà le Alpi determinando, un aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali, in particolare nel pomeriggio, nelle zone interne di centro Ponente. In questa fase resterà l’afa ma il parziale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali e le eventuali precipitazioni potranno far calare localmente le temperature. Domenica 24, però, è prevista una nuova ripresa delle temperature in particolare sul centro Ponente.