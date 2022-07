Incendi Friuli Venezia Giulia: massima allerta estesa a tutta la regione

"Da oggi lo stato di massima allerta per il rischio incendi verrà esteso dalle aree del Carso, di Grado e di Lignano a tutto il territorio regionale". Lo ha annunciato Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse forestali del Friuli Venezia Giulia. "Le previsioni meteo non danno un quadro confortante per i prossimi giorni ed è meglio innalzare il livello di cautela - ha precisato -: è atteso quindi per le prime ore del pomeriggio il decreto con decorrenza da domani mattina".