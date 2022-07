Allerta meteo in Emilia-Romagna per il caldo: sulla base delle previsioni Arpae, la protezione civile regionale ha diramato un avviso per "temperature estreme" attese nelle prossime ore. Valida per tutta la giornata di domani, l'allerta è gialla per le pianure emiliane da Piacenza fino a Modena. Venerdì 15 luglio "sono previste temperature massime elevate sulle pianure del settore occidentale della regione con valori uguali o superiori ai 38 gradi".