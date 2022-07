Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia per rischio temporali forti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla, dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, per il rischio di temporali forti su tutta la regione. Sulla regione iniziano ad affluire correnti sud-occidentali a tratti instabili. Un fronte proveniente da ovest nella notte e l’arrivo di aria più fresca in quota domani, incrementerà l’instabilità, ma l’evoluzione rimane molto incerta.

Per quanto riguarda le previsioni per oggi, sulla zona montana probabili rovesci o temporali sparsi. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche un po’ più forte. Domani, martedì 5 luglio, su tutte le zone già dalla notte e poi anche in giornata saranno probabili rovesci e temporali. Qualche temporale potrebbe essere forte.