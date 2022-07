Allerta Meteo in Friuli: codice giallo per vento forte

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla, valida dalle 15 alle 21 di oggi, per vento forte in alcune aree della regione. Dal pomeriggio saranno probabili temporali, prima in montagna e poi anche sulle altre zone della regione. Dal pomeriggio e fino a sera saranno anche possibili raffiche di vento forte o molto forte, specie sulla bassa pianura e sulle zone di costa.