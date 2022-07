Il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia, in considerazione delle condizioni meteo caratterizzate da uno stato di perdurante instabilità anche sul nodo idraulico di Milano, ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali anche per la giornata di domani, martedì 26 luglio. Il centro operativo comunale della protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.