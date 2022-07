La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali: dalle ore 14 di oggi e per le successive 18 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati in tutta la regione.