Allerta Meteo Toscana: prorogato il codice giallo per temporali forti

MeteoWeb

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l’allerta meteo codice giallo per temporali forti, inizialmente valida fino alle 20 di oggi, alla giornata di domani e, in particolare, a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte di giovedì 7 luglio. Le condizioni di tempo instabile arrivate in Toscana oggi quindi si protrarranno anche per la giornata di domani: potranno verificarsi, a causa delle infiltrazioni di aria più fredda, temporali, anche forti, che interesseranno ancora sia l’Appennino tosco-emiliano che le zone interne della regione. Resta esclusa dai fenomeni la fascia costiera fino alla Versilia.