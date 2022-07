Allerta Meteo Trentino: emesso un avviso codice giallo per rovesci e temporali

MeteoWeb

La Protezione civile di Trento ha emesso un’allerta meteo ordinaria (codice giallo), per temporali e rischio idrogeologico fino alle 24 di oggi, lunedì 4 luglio 2022, su tutto il territorio provinciale. Nelle prossime ore e fino alla tarda serata, quando è atteso il passaggio di un fronte freddo, impulsi di aria instabile favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente intensi, in spostamento verso est. Si potranno verificare precipitazioni abbondanti in poco tempo, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Si ritengono possibili erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide, forti raffiche di vento, grandine e fulmini, con disagi sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione.