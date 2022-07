Allerta Meteo Valle d’Aosta: anche oggi temporali in alta Valle

Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha confermato anche per questo pomeriggio l'allerta gialla per temporali in alta Valle. In Val Ferret, nel Comune di Courmayeur, sono quindi prorogate "fino ad esaurimento delle precipitazioni" le misure di protezione civile, emanate ieri con un'ordinanza, come previsto dal nuovo report di allertamento del ghiacciaio di Planpincieux redatto dalla Fondazione Montagna sicura. Nel dettaglio, fino alle 22, il tratto di strada comunale tra il bivio Meyen/Montitta e Planpincieux sarà presidiato e, in caso di precipitazioni, il transito veicolare e pedonale sarà dirottato, con un senso unico alternato, lungo la strada della Montitta. Proprio su quest'ultima strada sarà deviato il traffico veicolare e pedonale dalle 22 di questa sera alle 8 di domani mattina. Il Comune fa sapere che "sul restante territorio di Courmayeur tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente".