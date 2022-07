Allerta Meteo Valle d’Aosta: temporali in alta Valle

La Protezione Civile regionale della Valle d'Aosta ha emesso un bollettino di criticità gialla per temporali previsti per il pomeriggio di oggi e di domani, mercoledì 20 luglio, che interesseranno l'area dell'alta Valle, tra la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, le valli di Courmayeur e l'alta valle del Gran San Bernardo e l'area compresa tra la val di Cogne e la val di Rhêmes. "Considerate le elevate temperature in quota e la presenza di temporali, localmente anche intensi - si legge nel bollettino - non si possono escludere, in contesti specifici e particolarmente vulnerabili, localizzati dissesti e colate detritiche sui bacini montani".