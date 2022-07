Allerta Meteo Veneto: in arrivo rovesci e temporali su Dolomiti e Prealpi

Nel pomeriggio e nella serata di oggi, fino alla notte e alle prime ore di domani domenica 24 luglio, è prevista una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi sulle Dolomiti, in possibile locale estensione a Prealpi e Pedemontana e che, occasionalmente, potranno verificarsi anche su alta pianura. Non si escludono locali fenomeni intensi come forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di "Attenzione" (Gialla) per criticità idrogeologica.