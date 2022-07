Devastanti alluvioni in Kentucky: bilancio sempre più grave, anche 6 bambini tra le vittime | FOTO

Si è aggravato il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Kentucky : sono 25 le vittime, tra la quali almeno 6 bambini , secondo quanto ha confermato l'ufficio del governatore dello Stato USA sudorientale, che ha avvertito che il numero potrebbe continuare a salire. Tra vittime i 4 figli di una coppia: avevano 8, 6, 4 e 2 anni e vivevano in una roulotte, trascinata via dalla furia dell'acqua.

Le squadre di soccorso, aiutate dalla Guardia Nazionale, hanno utilizzato elicotteri e barche per cercare i dispersi. Molte aree sono rimaste inaccessibili e il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che il bilancio delle vittime sarebbe "aumentato molto", "potrebbero essere necessarie settimane per rendere conto di tutte le vittime". Beshear ha riferito all'Associated Press che il bilancio potrebbe più che raddoppiare man mano le squadre di soccorso raggiungeranno più aree. Il governatore ha evidenziato che, con ogni probabilità, ci vorrà più di un anno per ricostruire completamente le zone distrutte dall'alluvione.