Alpinismo: team valdostano conquista il K2

La Spedizione

Dopo il Broad Peak, gli alpinisti hanno riposato pochi giorni e vista la finestra di bel tempo hanno deciso di provare tutti e tre assieme la scalata, in squadra. Partiti lunedì 25 luglio dal Campo Base si sono dovuti fermare al C2 perché aveva ripreso a nevicare. Martedì mattina 26 luglio, sono partiti per il C3, dovendo tracciare su neve fresca aiutati anche da degli sherpa molto forti. Mercoledì 27 luglio sono arrivati al C4 a quota 8000 alle 13 italiane, qui gli alpinisti si sono riposati qualche ora. Alle ore 21.15 ora locale sono partiti per attaccare la vetta: la meteo era perfetta, non c’era vento e il cielo era stellato. "22 anni dopo - scrive emozionato in un messaggio Marco Camandona - si sale verso il K2”. Pietro Picco ha raggiunto la vetta alle ore 8 pakistane e Francois Cazzanelli e Jerome Perruquet alle 08:30. Attualmente sono impegnati nelle operazioni di discesa.