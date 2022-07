Alpinista muore sul Catinaccio in Alto Adige: è precipitato dalla ferrata Santner

Un alpinista ha perso la vita precipitando dalla ferrata Santner sul Catinaccio, in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, la vittima e' un turista friulano di 55 anni. L'uomo stava percorrendo la ferrata Santner, una delle piu' famose delle Dolomiti, in compagnia di un gruppo di amici, quando per motivi ancora da chiarire ha perso l'appiglio, precipitando per circa 25 metri. L'uomo è morto sul colpo.