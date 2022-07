In Alto Adige la giornata più calda dell’anno: +38°C in Val d’Adige

Oggi è la giornata più calda dell’anno in Alto Adige, che si prepara ad altre giornate ancora più calde. Lo spiega all’ANSA il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. "In Alto Adige le temperature continueranno ad aumentare nei prossimi giorni. Oggi è stata la giornata più calda dell'anno con +38°C in Val d'Adige. Nella seconda metà della settimana farà ancora più caldo e ci avviciniamo ai +40°C. Resta da vedere se la soglia verrà effettivamente superata. Il record storico in Alto Adige è di +40,1°C, registrato l'11 agosto 2003 a Termeno", ha affermato Peterlin.