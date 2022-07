Alto Adige, ozono: nuovamente superata la soglia d'informazione

Con l’aumento della temperatura e dell’insolazione negli ultimi giorni sono salite le concentrazioni di ozono in Alto Adige. Giovedì 21 luglio la soglia di informazione di 180 µg/m³ è stata superata per la terza volta nel giro di pochi giorni in una stazione di misura provinciale, e precisamente al Renon, alle ore 19 (concentrazione oraria 181 µg/m³). Le concentrazioni di ozono tipicamente sono più elevate dalla conca di Bolzano fino a Merano, in Bassa Atesina, sugli altipiani di Renon e Siusi e sui pendii circostanti. Il caldo ed il forte irraggiamento solare fanno aumentare la concentrazione di ozono, che diminuisce viceversa con la pioggia.