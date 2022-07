Il Ministero della Cultura e la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) annunciano l’avvio di un progetto teso a far riprendere in sicurezza la fruizione del patrimonio artistico italiano e tutelare dai rischi dell’inquinamento ambientale i beni culturali del nostro Paese. Per queste finalità, il Ministero della Cultura ha istituito un Tavolo tecnico paritetico denominato “Cultura, Ambiente e Salute” presieduto dal Direttore Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, Mario Turetta, e coordinato dal presidente Sima, Prof. Alessandro Miani, che ha lo scopo di migliorare lo stato di conservazione dei beni culturali, ricercare soluzioni e tecnologie più avanzate per prevenire le conseguenze dannose derivanti dell’esposizione agli inquinanti ambientali, e tutelare la salute dei cittadini che visitano musei, monumenti o altri luoghi culturali e chi lavora in tali contesti.