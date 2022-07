Andorra sepolta nel ghiaccio: violenta grandinata provoca gravi danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violentissima tempesta di grandine, vento e pioggia ha colpito Andorra, dove la grandine ha causato enormi danni a tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino, dai lampioni ai veicoli, passando per garage e sottopassi allagati.

La grandine, caduta insieme ad una grande quantità di pioggia nel pomeriggio di mercoledì 6 luglio, ha lasciato una incredibile coltre bianca spessa 40cm in luoghi come Avenida de San Jorge o Plaza del Regallo, a Teruel (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

“È stato esagerato, fuori dal comune. Sono caduti sassi come palline da ping pong, intasando gli scarichi, distruggendo terrazze, lampioni, finestrini delle auto… Tutto ciò che ha colto nel suo cammino“, ha evidenziato l’Assessore ai Lavori e ai Servizi, Joaquín Bielsa. Oltre a vetri e veicoli danneggiati ovunque, si sono registrati anche allagamenti di garage e persino di supermercati e coltivazioni in ginocchio.

La quantità di grandine è stata tale che per ripulire strade, garage e sottopassaggi è stato necessario l’intervento di mezzi meccanici. Ingenti danni ad abitazioni, con finestre, facciate e tetti danneggiati, attività commerciali e veicoli. Alcune aree sono rimaste senza elettricità: interessate circa 1.900 persone.