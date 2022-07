Abusa di una paziente incinta in attesa del cesareo: anestesista incastrato da un video

Sgomento e rabbia in Brasile per la vicenda che vede coinvolto un medico dell’Ospedale della donna Heloisa Studart. L'anestesista Giovanni Quintella Bezerra è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una sua paziente incinta anestetizzata durante una procedura di parto cesareo. La flagranza di reato è stata possibile grazie alla prontezza di due infermiere, che hanno fotografato e filmato l'uomo nel momento in cui stava abusando della paziente.