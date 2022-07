Antartide: in aumento le sostanze chimiche tossiche nella neve

In aumento le sostanze chimiche tossiche nella neve dell'Antartide: secondo una nuova ricerca pubblicata su Environmental Science & Technology, condotta dalla Lancaster University, negli ultimi decenni si sono accumulati composti anche noti come "forever chemicals", capaci di resistere a lungo nell'ambiente, inquinandolo per molto tempo. Gli studiosi hanno puntato il dito in particolare sui sostituti dei noti CFC, le sostanze usate per molto tempo come refrigeranti e poi bandite perché considerate responsabili del buco dell'ozono.