Gli antichi umani erano tutti intolleranti al lattosio, ma consumavano latte quotidianamente

L'evidenza suggerisce che l'uso del latte era diffuso in Europa dal Neolitico in poi (dal 7.000 aC circa), ma variava tra regioni e tempi diversi. Hanno anche esaminato la frequenza della principale variante del gene di persistenza della lattasi tra gli eurasiatici nel tempo, sulla base dei dati pubblicati sul DNA antico di 1.786 individui preistorici europei e asiatici. I risultati hanno mostrato che la persistenza della lattasi non era comune fino al 1.000 a.C. circa, quasi 4.000 anni dopo essere stata rilevata per la prima volta intorno al 4.700-4.600 a.C.

Insieme, questi risultati indicano che in Europa il consumo di latte era diffuso quando le persone preistoriche erano ancora in gran parte intolleranti al lattosio, sollevando dubbi sul fatto che il consumo di latte sia un fattore chiave per la persistenza della lattasi. Anche la modellizzazione dei dati genetici e archeologici non ha mostrato un forte legame tra il consumo di latte e l'aumento della persistenza della lattasi, aggiungono gli autori. I ricercatori hanno scoperto invece che gli indicatori per la carestia e l'esposizione ai patogeni spiegavano meglio la sua evoluzione. I risultati dello studio sfidano la narrativa prevalente su come si è evoluto il gene di persistenza della lattasi e forniscono nuove prospettive per la ricerca futura su altre ipotesi plausibili, concludono gli autori.