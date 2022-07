Presenza di arachidi non dichiarata in etichetta: richiamati alcuni prodotti dell'azienda Revolution | DETTAGLI

“Il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche alle arachidi”. Con questa motivazione il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo sul suo sito internet e in gazzetta ufficiale comunicando che sono state attivate le procedure di richiamo dal mercato dei prodotti “Grissoncelli all’olio, Rustichelli e Mix sfoglia 500 g” dell’azienda Revolution per presenza nei prodotti dell’allergene arachide, non dichiarato in etichetta.

I lotti richiamati sono rispettivamente il 190522 contenente 12 pezzi collo con termine minimo di conservazione 19/11/22, 130522 contenente 12 pezzi collo con termine minimo di conservazione 13/11/22 e due lotti 050422 e 270422, in sacchi da 12500 g con termine minimo di conservazione 05/04/23 e 27/04/2023. Si raccomanda ai consumatori allergici all’arachide di non consumare i prodotti segnalati nei lotti indicati e di restituirli al punto vendita d’acquisto che provvederà al rimborso o alla sostituzione. I prodotti sono stati confezionati nello stabilimento attivo di REVOLUTION S.r.l. di Strada Battifoglia12r a Sant'andrea Delle Fratte in provincia di Perugia.

A titolo precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti affetti da allergia e/o intolleranza alle arachidi di non consumare questo prodotto. Naturalmente si precisa che per chi non è allergico alle arachidi non c’è nessun problema, il prodotto in questo caso può essere consumato tranquillamente. L’allergia alle arachidi consiste in una reazione dell’organismo a due proteine in particolare che sono contenute nelle arachidi, appunto. Si tratta di un’allergia molto comune, ma anche grave e di lunga durata. I sintomi possono essere molto gravi: difficoltà a respirare, gonfiore della gola, pallore, vertigine, calo di pressione e svenimento.